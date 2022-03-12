18 батальонно-тактических групп оккупантов полностью утратили свою боеспособность,

Украина знает обо всех планах РФ, а войну хотят продолжать только Путин и Шойгу.

Об этом рассказал глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"18 батальонно-тактических групп полностью утратили свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены. 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически утратила боеспособность. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было", - заявил он.

Он заявил, что разведке известны почти все планы РФ.

"Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, какие попытки захватить Украину военным путем - они провалятся", – сказал Буданов.

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