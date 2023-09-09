По словам Скибицкого, в начале полномасштабного вторжения было много различных недоразумений из-за неумения использовать Starlink.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что информацию о том, что миллиардер Илон Маск приказал отключить Starlink возле Крыма для срыва атаки беспилотников на российский флот, надо тщательно проверить.

Представитель ГУР Минобороны Украины в эфире телемарафона сказал, что для прояснения ситуации нужно "назначить какую-то группу, которая посмотрит, что это было, насколько эта информация правдива".

Скибицкий рассказал, что в начале полномасштабного вторжения было много различных недоразумений из-за неумения использовать Starlink и большого количества технических проблем связанных с эксплуатацией этой системы.

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Военный напомнил, что информационная кампания, которую проводит РФ, очень влияет на подачу информации, но он не опроверг и не подтвердил факт проведения операции, в рамках которой Украина пыталась атаковать флот РФ.

Маск саботировал атаку Украины на российский флот в Крыму - детали

Миллиардер Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить спутниковая связь Starlink, чтобы сорвать запланированный удар украинских беспилотников, после разговора с российским послом. Об этом говорится в отрывке из будущей биографии историка Уолтера Айзексона "Илон Маск", пишет Politico.

За словами самого Маска, спутники в этих регионах якобы вообще никогда не включались, и он просто решил не активировать их.

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