Также сейчас возросла активность разведывательных дронов россиян.

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп готовых к атаке "калибров" насчитывает 24 ракеты.

Как сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона, сейчас в море дежурят два надводных и два подводных ракетоносителя врага.

"Эта игра на нервах может быть направлена на то, чтобы проверить нашу силу. Однако пребывание корабельной группировки, в составе которой есть ракетоносители на боевом дежурстве означает, что уровень угрозы ракетной атаки чрезвычайно высок, потому что они готовы к применению в любой момент", - отметила Гуменюк.

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В то же время, по ее мнению, наращивание количества ракет в море может быть и элементом психологического воздействия. Так, оккупанты хотят продемонстрировать, что имеют достаточное количество боеприпасов.

По словам Гуменюк, также наблюдается рост активности разведывательных дронов противника, которые оккупанты пытаются чаще их запускать с севера страны, поскольку на юге их успешнее обнаруживает и уничтожает украинская ПВО.

Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в Telegram отметил, что противник продолжает маневры корабельной группировки в Черном море, а также наращивает присутствие ракетоносителей. Отмечается, что сейчас среди 15 кораблей 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя.

Новый ракетный удар

Ранее Гуменюк предупреждала, что Россия может нанести точечные ракетные удары по Украине. Также существует вероятность нескольких волн вражеских ударов.

По данным воздушных сил, россияне ежедневно наносят по территории Украины по 30-40 авиаударов.

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