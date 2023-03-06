Враг продолжает воздушную разведку.

По состоянию на 6 марта на боевом дежурстве в Черном море продолжают находиться четыре российских ракетоносителя, два из которых - подводные. Сейчас максимально высокая вероятность ракетных атак.

Общее количество "Калибров" - до 16, сообщили в ОК "Юг". Отмечается, что противник продолжает воздушную разведку и ищет новую тактику повышения результативности применения ракетных ударов.

"Поставив на паузу массированные ракетные атаки, время от времени привлекает авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах досягаемости. Готовность же ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высокая", - сообщили в командовании.

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Новый ракетный удар РФ

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Россия может нанести точечные ракетные удары по Украине.

Ранее сообщалось, что возможны несколько волн вражеских ударов.

По данным воздушных сил, российские оккупанты ежедневно наносят по территории Украины по 30-40 авиаударов.

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