Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко высказал предположение, что россияне готовят для ВСУ "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях. О чем идет речь, в эфире Radio NV объяснил военный эксперт Павел Нарожный.
Он отметил, что "сюрпризы" - это не обязательно какое-то широкомасштабное наступление.
"Это может быть работа диверсионных групп, это могут быть какие-то отвлекающие удары, это могут быть бомбардировки", - предполагает эксперт.
Именно на такие действия, по его мнению, способны россияне.
"Сумщина постоянно страдает от действий диверсионных групп. По Черниговщине россиян бьют", - отмечает эксперт.
В то же время, добавляет Нарожный, вряд ли речь идет о каких-либо масштабных действиях.
"[Нельзя] сказать, что сейчас у врагов есть где-то какие-то большие резервы, которые они смогут использовать, чтобы сделать серьезный шаг, например, в районе Харькова. Это практически нереально", считает эксперт.
Также он напомнил, что Харьковская область готовится к возможным действиям РФ: там находятся довольно серьезные подразделения Вооруженных сил, построены минные поля, инженерные заграждения и приняты другие меры.
Что говорил командующий Нацгвардией
Пивненко рассказал, что в контексте продвижения РФ вглубь Украины есть разные риски. Мы можем говорить о возможной угрозе для Харькова, Сум, в целом о Запорожском направлении, хотя для оккупантов Часов Яр - также важная история с точки зрения "военных побед", подчеркнул военный.
Также он рассказал, что по сравнению с россиянами, для Украины вопрос снарядного голода стоит всегда остро, хотя ситуация не настолько критическая - фронт не рушится.