Эксперт отмечает, что речь может идти о диверсиях или бомбардировках.

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко высказал предположение, что россияне готовят для ВСУ "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях. О чем идет речь, в эфире Radio NV объяснил военный эксперт Павел Нарожный.

Он отметил, что "сюрпризы" - это не обязательно какое-то широкомасштабное наступление.

"Это может быть работа диверсионных групп, это могут быть какие-то отвлекающие удары, это могут быть бомбардировки", - предполагает эксперт.

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Именно на такие действия, по его мнению, способны россияне.

"Сумщина постоянно страдает от действий диверсионных групп. По Черниговщине россиян бьют", - отмечает эксперт.

В то же время, добавляет Нарожный, вряд ли речь идет о каких-либо масштабных действиях.

"[Нельзя] сказать, что сейчас у врагов есть где-то какие-то большие резервы, которые они смогут использовать, чтобы сделать серьезный шаг, например, в районе Харькова. Это практически нереально", считает эксперт.

Также он напомнил, что Харьковская область готовится к возможным действиям РФ: там находятся довольно серьезные подразделения Вооруженных сил, построены минные поля, инженерные заграждения и приняты другие меры.

Что говорил командующий Нацгвардией

Пивненко рассказал, что в контексте продвижения РФ вглубь Украины есть разные риски. Мы можем говорить о возможной угрозе для Харькова, Сум, в целом о Запорожском направлении, хотя для оккупантов Часов Яр - также важная история с точки зрения "военных побед", подчеркнул военный.

Также он рассказал, что по сравнению с россиянами, для Украины вопрос снарядного голода стоит всегда остро, хотя ситуация не настолько критическая - фронт не рушится.

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