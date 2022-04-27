С этим мнением согласились все участники конференции в Рамштайне.

Российский уклад изменится лишь после военного поражения.

Об этом в эфире национального марафона заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

"Есть только один способ исторический, когда в России менялся уклад, это военное поражение. Каждый раз, когда Россия терпела военное поражение, у нее менялась власть", - заявил он.

"Все участники конференции в Рамштайне согласились с тем, что Россия должна потерпеть поражение в Украине, ее армия здесь должна быть разбита. И только после того, как это произойдет, можем смотреть, какие процессы будут происходить в России в результате страшных потерь, которые она несет в войне", - сказал он.

По итогам встречи в Рамштайне, говорит Андрусив, стало понятно, что Украина уже в составе международной антироссийской коалиции. На расстановку сил в противостоянии может повлиять лишь Китай.

"Есть понимание, что война будет выиграна коалицией в поддержку Украины, есть только один опасный фактор, это Китай, если он решит поддержать Россию, наш конфликт наберет нового измерения в мире. Но практика показывает, что Китай никогда не выступает за проигравших. Если бы Россия не проигрывала, то Китай бы уже давно ее поддержал", - отметил он.

По ситуации на границе с Приднестровьем, Андрусив назвал провокации со стороны России защитными действиями.

"Россия предприняла какие-то шаги в Приднестровье, потому что они боятся, что мы вторгнемся в Приднестровье. Это действия в защиту, и в частности то, что там бомбили мост, соединяющий Белгород Днестровский с Одессой - это тоже часть этого, чтобы мы не могли зайти с другой стороны. На самом деле стратегически нам было бы выгодно, чтобы начался этот конфликт. Мы бы справились с этими слабыми войсками, которые есть в республике и это территория Молдовы, способствовали бы туда возвращению власти. Но наш ключевой интерес в другом, это большое количество россиян, которых можно было, в том числе выменять на наших в Мариуполе. Я считаю, что россияне увидели такую угрозу. Все, что происходит, это их защитная реакция. Все что мы видим, это шаги по защите Приднестровья, а не эскалации к нам", - подытожил он.

Напомним, что 25 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, уже на следующий день взорвали башню телетранслятора.

Впоследствии украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастность российских спецслужб к организации взрывов.