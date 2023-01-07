У них якобы обнаружили "тяжелые травмы".

В Москву с территории Луганской и Донецкой областей вывезли 300 украинских детей. Официальная причина — "лечение тяжелых травм", которые у них якобы обнаружили при осмотре.

Такой информацией поделился пресс-центр Луганской областной военной администрации в Telegram. В сообщении ОВА сказано: "В Москву доставлено на "лечение" 300 детей с Луганщины и Донетчины. Это официальные данные от руководства этого города. Трудно представить, сколько детей из нашего региона под предлогом госпитализации депортировано в другие населенные пункты РФ".

Как сообщили в ОВА, осенью выездные бригады российских медиков проводили обследования юношей и девочек почти в каждом населенном пункте Луганщины. Местами учителя даже собирали средства с детей за возможность пройти осмотр.

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"300 из них отправлены в московские стационары. Якобы при обнаружении "серьезных травм" первую помощь им оказали те же медработники, которые действовали на выезде", — добавили в ОВА.

Россия депортирует украинских детей

Директор общественной организации Восточная правозащитная группа Вера Ястребова в декабре рассказала, что в России официально выделили средства на "медицинскую фильтрацию" 82 тысяч украинских детей. В Луганской ОВА рассказали как раз об одном из случаев такой депортации.

В начале ноября в Центре национального сопротивления посчитали, сколько детей вывезли из Украины в РФ после полномасштабного вторжения. Итоговое количество превысило 10 тысяч. Причем похищают не только сирот, но и детей с родителями.

Оккупанты в конце октября отказывались возвращать семьям мальчиков и девочек, которых вывезли в лагеря на территории РФ.

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