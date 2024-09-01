Эта атака может иметь значительные последствия для россиян.

В ночь на 1 сентября российские объекты энергетики атаковали дальнобойные дроны. Во время налета были поражены "Каширская ГРЭС", "Конаковская ГРЭС", а также Московский НПЗ.

Как пишет Defence Express, хотя пока официальных подтверждений с украинской стороны нет, однако есть что анализировать. В частности, аналитики считают, что "кампания ударов зашла в новый виток".

"Если начинать с такого базового уровня, то вполне можно вывести редукцию, что от сегодняшнего удара наших БПЛА по российским ГРЭС и НПЗ в Москве буквально будет гореть, причем - через несколько факторов сразу", - отмечают эксперты.

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Они обратили внимание, что Московский НПЗ расположен в пределах российской столицы, а потому поражение важного объекта невозможно скрыть, хотя мэрия и утверждает, что причиной пожара стало падение подбитого дрона на техническое помещение. Однако пропагандисты и СМИ пишут, что пожар получил наивысший класс сложности.

Сама же НПЗ имеет мощность 11 млн тонн нефти в год. Важно то, что это предприятие обеспечивает 40% потребности в бензине и 50% - в дизтопливе самой Москвы, а также является основным поставщиком авиатоплива для столичных аэропортов.

"Если же говорить о пораженных российских ГРЭС, то здесь надо привести такие детали. Для начала поясним, что в данном случае "ГРЭС" с русского расшифровывается как "государственная районная электростанция", то есть здесь речь не идет о каком-то особом виде энергогенерации, это по сути те же теплоэлектростанции", - отметили в Defence Express.

Согласно последним данным, Каширская ГРЭС с 2021 года находится на модернизации. Россияне надеялись к 2028 году увеличить ее мощность с 410 МВт до более 800 МВт генерации. В то же время станция в Конаково имеет аж 2520 МВт генерации, а потому поражение такого объекта может иметь более ощутимые последствия для энергосистемы страны-агрессора.

Атака дронов на РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в Минобороны РФ утверждают, что этой ночью сбили 158 украинских дронов самолетного типа в Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Московской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской и Ивановской областях.

Под ударом оказалась НПЗ и ГРЭС в Московской областях, а также ГРЭС и газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах от нее, в Конаково Тверской области.

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