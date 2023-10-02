Сегодня во временно оккупированном полуострове Крым ожидается "фаер-шоу" в связи с детонацией боеприпасов.
Мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов в трех районах Крыма анонсировали местные власти, пишет "ЧП Крым".
"Сегодня, 2 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Взрывы возможны в:
- пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00
- г. Старый Крым с 11.00 до 13.00.
- с. Вольное, Джанкойский район с 13.00 до 15.00.
На фоне ожидаемых работ местных призвали "сохранять спокойствие" и доверять лишь официальным источникам информации.
Крым взрывался 1 октября, РФ думает над "куполом безопасности"
Напомним, 1 октября в Крыму гремело из-за работы системы ПВО в Джанкое. Мощные взрывы фиксировали в День защитников и защитниц Украины в районе 13:00. РосСМИ сообщали о "прилете" и задымлении в селе Мичуриновка.
В этот же день выяснилось, что в РФ обсуждается вопрос создания "купола безопасности" от дронов. Им хотят "обезопасить" временно оккупированный Крым, в частности, Севастополь.