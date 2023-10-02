Сегодня мощные взрывы возможны в трех районах временно оккупированного полуострова.

Сегодня во временно оккупированном полуострове Крым ожидается "фаер-шоу" в связи с детонацией боеприпасов.

Мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов в трех районах Крыма анонсировали местные власти, пишет "ЧП Крым".

"Сегодня, 2 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Взрывы возможны в:

пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00

г. Старый Крым с 11.00 до 13.00.

с. Вольное, Джанкойский район с 13.00 до 15.00.

На фоне ожидаемых работ местных призвали "сохранять спокойствие" и доверять лишь официальным источникам информации.

Крым взрывался 1 октября, РФ думает над "куполом безопасности"

Напомним, 1 октября в Крыму гремело из-за работы системы ПВО в Джанкое. Мощные взрывы фиксировали в День защитников и защитниц Украины в районе 13:00. РосСМИ сообщали о "прилете" и задымлении в селе Мичуриновка.

В этот же день выяснилось, что в РФ обсуждается вопрос создания "купола безопасности" от дронов. Им хотят "обезопасить" временно оккупированный Крым, в частности, Севастополь.

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