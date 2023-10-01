Россияне отчитались о работе ПВО.

В воскресенье, 1 октября, около 13:00 во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались мощные взрывы. В сети публикуют фото дыма в небе.

"Приход" в районе с. Мичуриновка, это под Джанкоем. "Глазики" сообщают о дыме с района местного элеватора", - пишет Telegram-канал "Николаевский ванек".

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитии ракеты над Джанкоем:

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"Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации".

В Минобороны РФ тем временем заявили об атаке двумя ракетами "Гром-2":

"Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе. Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района".

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РФ укрепляет оборону в Крыму - что сообщалось

Напомним, партизанское движение "АТЕШ" засняло, как российские войска укрепляют оборону временно оккупированного Крыма:

"После успешных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехам на поле боя оккупанты приступили к сооружению новых фортификаций на полуострове. "АТЕШ" сформировал группы, которые ездят по всему Крыму и собирают информацию про оборонительные сооружения".

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