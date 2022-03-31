В Киеве создана городская комендатура. Среди ее функций – организация и обеспечение мероприятий во время введения комендантского часа.
Об этом говорится в приказе КГВА от 30 марта.
Согласно документу, возглавил комендатуру украинской столицы генерал-майор Виктор Плахтий. Разместили ее по адресу проспект Победы, 55/2.
В основные задачи комендатуры также входят:
- обеспечение контроля системы пропускного режима;
- установление специального режима светомаскировки;
- координация действий подразделений и органов военного управления ВСУ или других формирований, правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления.
К слову, 36 ночь войны в Киеве прошла относительно спокойно. В то же время в соцсетях пользователи сообщали о взрывах в столице.
Вся инфраструктура в городе работает. Вместе с тем в украинской столице частично разрешат продавать алкоголь. Так, купить выпивку в Киеве можно будет с 1 апреля, однако только в определенные часы.