Среди ее функций – организация и обеспечение мер во время введения комендантского часа.

В Киеве создана городская комендатура. Среди ее функций – организация и обеспечение мероприятий во время введения комендантского часа.

Об этом говорится в приказе КГВА от 30 марта.

Согласно документу, возглавил комендатуру украинской столицы генерал-майор Виктор Плахтий. Разместили ее по адресу проспект Победы, 55/2.

В основные задачи комендатуры также входят:

обеспечение контроля системы пропускного режима;

установление специального режима светомаскировки;

координация действий подразделений и органов военного управления ВСУ или других формирований, правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

К слову, 36 ночь войны в Киеве прошла относительно спокойно. В то же время в соцсетях пользователи сообщали о взрывах в столице.

Вся инфраструктура в городе работает. Вместе с тем в украинской столице частично разрешат продавать алкоголь. Так, купить выпивку в Киеве можно будет с 1 апреля, однако только в определенные часы.

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