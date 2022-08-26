Однако окончательного решения о принудительной эвакуации пока нет.

В столице местная власть может ввести обязательную эвакуацию из отдельных районов.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

По его словам, решения о принудительной эвакуации пока нет - жители столицы самостоятельно решают, безопасно ли им находиться в Киеве, особенно рядом с объектами критической инфраструктуры, которые могут атаковать оккупанты.

Відео дня:

"Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района, или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому", - подчеркнул Ткачук.

Напомним, на Запорожье разработали планы эвакуации в случае аварии на ЗАЭС. Разработано несколько планов, которые рассчитаны на временно оккупированные и на подконтрольную территории.

Вас также могут заинтересовать новости: