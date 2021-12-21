Ситуация с военнослужащими, и в целом на фронте сложная, поэтому волонтеры обратились к неравнодушным украинцам.

Во вторник, 21 декабря, в Киеве приземлился борт с ранеными на Донбассе украинскими воинами. Ситуация с военнослужащими, и в целом на фронте сложная, поэтому волонтеры просят о помощи.

Об этом в Facebook написала волонтер Наталья Юсупова.

По ее словам, в Киев транспортировали бойцов, которые вчера, 20 декабря, подорвались на неизвестном устройстве. У военных тяжелые ранения – ампутация, пулевые и осколочные ранения.

Читайте такжеГерой Украины Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло: Не интересует война ради войны. Интересует – сколько могу уничтожить тех, кто приехал убиватьЮсупова подчеркнула, что обстрелы на Донбассе ведутся постоянно, почти ежедневно есть раненые и убитые. В то же время россияне продолжают стягивать к украинским границам вооружение.

"Люди, волонтерам нужна помощь! Госпиталь закрываем своими усилиями, пожалуйста, помогите нам с приобретением необходимого на фронт. Нужны квадрокоптеры, кабели, камеры, планшеты, лекарства", – призвала Юсупова.

Волонтер сообщила, что в декабре купила три квадрокоптера общей стоимостью 170 тыс. грн, но военным нужны еще два. Кроме того, бойцам передали 4 планшета стоимостью 40 тыс. грн., кабель – 11 тыс. грн. и много лекарств.

В то же время военным все еще нужно много видов кабеля, камер, другого оборудования.

Если вы хотите помочь военным на Донбассе, вот реквизиты: 5375 4141 0204 7676 и 5375 4141 2065 9130 Монобанк.

Как сообщал УНИАН, с начала этих суток по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано ОДНО нарушение режима прекращения огня. Оккупанты ранили военного.

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