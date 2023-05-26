По данным аналитиков, в Бахмуте уходящих "вагнеровцев" заменяют террористами "ДНР".

Российские войска ограничили наземные атаки в районе Бахмута, поскольку наемники "Вагнера" начали отход из прифронтовых районов города 25 мая.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). В частности, оккупанты вели безуспешные наступательные операции в направлении Бахмута и Ивановского.

Также, по некоторым данным, россияне переключили свое внимание на шоссе T0504 Часов Яр-Бахмут и O0506 Хромово-Бахмут, а на флангах Бахмута продолжаются ожесточенные бои.

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При этом, как отметили аналитики, террористы "ДНР" все чаще прибывают в Бахмут и вытесняют там боевиков "Вагнера".

Кроме того, по данным Института, оккупанты продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. На кадрах с геолокацией видно, что российские войска незначительно продвинулись в западной части города Марьинка.

"Дополнительные кадры с геолокацией показывают, что украинские войска удерживают позиции южнее Авдеевки в районе Опытного", - отметили аналитики.

А в районе Авдеевки, Новобахмутовки и Новокалиново продолжаются позиционные бои.

Ситуация в Бахмуте

Обстановка в Бахмуте очень тяжелая. Там беспрерывно идут бои. Несколько дней назад главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники покинут город до конца весны.

При этом, как отметили в Генштабе, интенсивность боев на фронте продолжает снижаться. За сутки зафиксировано всего 22 вражеские атаки, хотя еще в начале мая их было по полсотни и более за сутки.

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