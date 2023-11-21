Аналитики Института снова разоблачили так называемые успехи оккупантов, о которых те смело заявили.

Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск- Сватово-Кременная и незначительно продвинулись в районе Кременной.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW) На кадрах с геопривязкой видно, что оккупанты незначительно продвинулись в лесной зоне к югу от Кременной.

В отчете отмечается, что по данным российских военкоров, россияне также продвигались в Купянском направлении через дорогу Ивановка-Кисловка и консолидировали позиции возле железнодорожной линии, но ISW не увидел никакого визуального подтверждения этому.

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Кроме того, в ISW не заметила никаких признаков того, что российские войска готовятся к возобновлению наступательных операций в районе Кременной.

Также в Института сообщили, на геолоцированных кадрах видно, как российские беспилотники атакуют позиции украинских сил к северо-западу от Горловки между Шумами и Южным.

Относительно ситуации на Авдеевском направлении, то аналитики отметили, что по данным российских военкоров, россияне прорвали оборону Украины возле станции Ясиноватая-2 недалеко от промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки, однако ISW не наблюдал визуальных доказательств этих "успехов".

Война в Украине: новости

В течение суток российские оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку и вели штурмовые действия на четырех направлениях, говорится в сводке Генштаба. Там отметили, что за прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес пять ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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