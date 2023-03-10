Сергей рассказал, что сейчас он активно помогает другим украинцам, пострадавшим от полномасштабной войны.

Сергей Перебийнис из Ирпеня в результате полномасштабного вторжения РФ год назад потерял свою семью. Фото, на котором мужчина держит портреты своей жены и детей, наверное, видел каждый украинец.

Но Сергей нашел в себе силы жить дальше и помогать другим, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1". Напомним, перед началом большой войны мужчина уехал в родной Донецк, потому что там живет его мать, она тяжело заболела COVID-19.

Последний раз на связь Перебийнис вышел со своей женой 5 марта 2022 года около 23:00. А на следующий день она вместе с сыном и дочерью погибли в результате минометного обстрела РФ прямо во время эвакуации из Ирпеня. Своих погибших детей и жену Сергей увидел на фото, которое облетело весь мир.

По словам мужчины, сейчас он пытается жить дальше и помогать людям, пострадавшим в результате полномасштабной войны. Также он записался на военные курсы, занялся спортом.

"Куда-то поехать, что-то увезти, что-то отдать. Я уже много историй людей, которым гораздо труднее, чем мне... Например, очень трудно смотреть на ребенка, который радуется пакету молока... Это все здесь в Макарове, под Киевом", — делится Перебийнис.

Смерть семьи Сергея Перебийноса

Никита Микадо 7 марта 2022 года сообщил, что убитая в начале марта в Ирпене во время эвакуации семья — это Татьяна Перебийнис и двое ее детей. "Это Татьяна Перебийнис. Она и двое ее детей были убиты минометным снарядом во время эвакуации из г. Ирпень. Татьяна руководила финансами в ІТ-стартапе. Нас связывало то, что я в этом стартапе инвестор", — писал Микадо.

Город Ирпень Киевской области, который одним из первых принял на себя удар армии РФ после полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, был освобожден из-под российской оккупации 28 марта 2022 года.

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