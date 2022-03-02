Это может быть провокация оккупантов.

Херсонская облгосадминистрация и городская власть не проводят акции по бесплатной раздаче хлеба.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

"Херсон сейчас в городе неизвестные лица на автобусах через громкоговоритель призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что областные и местные власти не проводят подобных акций.

"Это может быть провокация оккупантов", - сказано в сообщении.