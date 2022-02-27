Россиян призвали сдаваться в плен / фото УНИАН, Андрей Мариенко
В Харькове зафиксированы неединичные факты сдачи в плен российских солдат.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.
"Имеем неединичные факты сдачи в плен российских солдат в государственные органы, органы местного самоуправления. Обращаемся ко всем структурам власти тщательно документировать такие случаи, отбирать оружие и предоставить российским пленным временный приют", - говорится в сообщении.
В полиции призвали других российских солдат последовать этому примеру – сложить оружие и сдаться.
"Жители Харькова сегодня пережили страшную ночь. Но наши воины дают мощный отпор русскому захватчику", - добавили в ведомстве.