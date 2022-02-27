В полиции призвали других российских солдат последовать этому примеру.

В Харькове зафиксированы неединичные факты сдачи в плен российских солдат.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

"Имеем неединичные факты сдачи в плен российских солдат в государственные органы, органы местного самоуправления. Обращаемся ко всем структурам власти тщательно документировать такие случаи, отбирать оружие и предоставить российским пленным временный приют", - говорится в сообщении.

В полиции призвали других российских солдат последовать этому примеру – сложить оружие и сдаться.

"Жители Харькова сегодня пережили страшную ночь. Но наши воины дают мощный отпор русскому захватчику", - добавили в ведомстве.

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