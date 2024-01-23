В городе слышали серию взрывов.

В ночь на вторник, 23 января, российские захватнические войска нанесли удары по Харькову. Об этом сообщают местные власти в сети.

В 04:37 Терехов сообщил предварительную информацию о последствиях удара. По его словам, оккупанты били по району жилой и гражданской застройки. Сейчас известно об одном поврежденном доме, информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы, район "прилетов" обследуют.

В 04:13 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что ракет в воздушном пространстве области уже нет, однако угроза новых ракетных ударов сохраняется. Он попросил людей не выходить из укрытий до отбоя воздушной опасности.

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"Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается. К тому же, зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря). Не игнорируйте сигнал о воздушной опасности!" - написал он в своем Telegram-канале "Генерал Марсель".

Уже через минуту командование ВС ВСУ объявило об отбое угрозы.

В 04:01 мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что в городе прогремела серия взрывов. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал не оставлять укрытий, поскольку оккупанты наносят удары по городу.

Угроза ракетной атаки: что известно

Напомним, сегодня ночью Воздушные силы сообщили, что страна-агрессор подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Украинцев призвали быть внимательными к сигналам воздушной опасности, количество стратегических бомбардировщиков в небе должны сообщить позже.

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