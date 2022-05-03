Срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года, сообщает ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в российской армии распространяется информация, якобы боевые действия в Украине могут продолжаться до сентября этого года.

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", - говорится в заявлении ГУР.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что 9 мая в России может быть объявлена всеобщая мобилизация. Также Буданов видит два сценария завершения войны с РФ - разделение России и смена политического руководства страны.

Напомним, что ВСУ контролируют оперативную обстановку на востоке Украины. В Мариуполе оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали", за минувшие сутки на заводе погибли две гражданские женщины.

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