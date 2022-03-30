На некоторых территориях возможно проведение мобилизации.

Не исключено, что на недавно захваченных территориях Луганской области оккупационная власть может провести мобилизацию.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 06:00 Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В сообщении сказано, что на временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

В Генштабе отмечают, что на временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения.

В частности, в населенном пункте Великая Белозерка Запорожской области подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и расположили технику между жилых домов.

Также отмечается, что в городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.

"Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов Украины", - сообщает Генштаб.

В Генштабе также сообщили, что РФ перебросила в Украину две тысячи военных с оккупированных территорий Грузии.