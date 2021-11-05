Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заверил, что украинская армия дисциплинированная и управляемая, поэтому изменение позиций происходит в соответствии с приказами и распоряжениями.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировали на пропаганду Российской Федерации о якобы захвате украинскими военными села Старомарьевка в Донецкой области.

Об этом Шаптала и Кулеба сказали в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

Шаптала прокомментировал заявления российских пропагандистов и оккупантов, что якобы украинские военные захватили село Старомарьевка, расположенное неподалеку от Гранитного в Донецкой области.

Он заявил, чтобы продвинуться хотя бы на десять метров вперед на Донбассе, надо получить распоряжение, на основе которого будет принят приказ.

"Никаких таких документов не отрабатывалось. Никто никакие приказы не отдавал", - заявил Шаптала.

Он добавил, что украинские воины в селе Старомарьевка не пребывали.

"У нас армия дисциплинированная, у нас армия управляется. Не могли солдаты, что им захотелось, и пойти туда сами. Поэтому солдат там не было", - подчеркнул Шаптала и добавил, что никакого перемещения и передислокации украинских военных в Старомарьевку не было.

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В свою очередь, главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов отметил, что село Старомарьевка не является "серой зоной", а является украинским селом, где живут граждане Украины.

"Село Старомарьевка находится возле украинских позиций. Разделяет его от позиций река Кальмиус. Но за годы войны там, в принципе, позиций противника не было никогда", - заявил Бутусов.

В то же время, министра иностранных дел попросили прокомментировать утверждения российских оккупантов и пропагандистов, что украинские военные якобы задержали 37 россиян из числа гражданского населения в селе Старомарьевка.

Глава МИД подчеркнул, что ключевая стартовая позиция, с которой нужно начинать любой разговор с РФ заключается в том, что именно Россия начала войну на Донбассе.

"Во-первых, любой такой разговор у нас начинается с напоминания Российской Федерации и тем партнерам, которые немного теряются в реальности, что все началось с того, что это Россия и ее солдаты зашли на территорию Украины, а украинские солдаты находятся на своей территории", - заявил Кулеба.

Министр сказал, что посольство РФ в Киеве не занимается вопросами украинских граждан, которым РФ принудительно выдала российские паспорта на Донбассе.

"С посольством Российской Федерации коммуникации по этому вопросу нет, потому что мы понимаем, что они никакой роли в этом процессе не играют", - заявил министр.

При этом, глава МИД отметил, что в соответствии с Минскими договоренностями никаких "серых зон" не существует.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в командовании Объединенных сил опровергли информацию о якобы захвате межпозиционного пространства недалеко от поселка Гранитное.

Автор: Виталий Саенко