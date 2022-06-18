Жителей Донецка просят не покидать укрытия из-за непрекращающихся массированных обстрелов.

Оккупированный Донецк снова под обстрелами.

Об этом пишут региональные Telegram-каналы.

На отснятых очевидцами кадрах виден большой столб густого темного дыма за жилыми кварталами.

Местные сообщают о взрывах на складах боеприпасов российских оккупантов.

Жителей Донецка просят не покидать укрытия из-за непрекращающихся массированных обстрелов.

Как писал УНИАН, ранее под обстрел попала военная база боевиков в Киевском районе Донецка, в результате пострадало не менее трех человек.

Накануне ВСУ ударили по складу боеприпасов российских наемников в Красном Луче. По сообщению самих боевиков, склад обеспечивал артиллерию "ЛНР" 152-мм снарядами и ракетами РСЗО в районе Лисичанска.

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