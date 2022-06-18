Оккупированный Донецк снова под обстрелами.
Об этом пишут региональные Telegram-каналы.
На отснятых очевидцами кадрах виден большой столб густого темного дыма за жилыми кварталами.
Местные сообщают о взрывах на складах боеприпасов российских оккупантов.
Жителей Донецка просят не покидать укрытия из-за непрекращающихся массированных обстрелов.
Как писал УНИАН, ранее под обстрел попала военная база боевиков в Киевском районе Донецка, в результате пострадало не менее трех человек.
Накануне ВСУ ударили по складу боеприпасов российских наемников в Красном Луче. По сообщению самих боевиков, склад обеспечивал артиллерию "ЛНР" 152-мм снарядами и ракетами РСЗО в районе Лисичанска.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Херсонщине оккупанты бьются между собой за распределение территорий и власти
- Джонсон упомянул об "усталости от Украины" и пообещал дальнейшую поддержку Британии
- В Херсоне произошел взрыв: вероятно, ранен коллаборант