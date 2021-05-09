На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

За минувшие сутки, 8 мая, российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

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Так, вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Боевики два раза совершили обстрел из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз в пригороде населенного пункта Опытное.

Возле Новгородского российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов разных систем, а возле поселка Золотое-4 – из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых орудий калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же, российские оккупанты осуществили обстрел гражданской инфраструктуры города.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. По состоянию на 7 часов утра, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров