За минувшие сутки, 8 мая, российские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет.
Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.
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Так, вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
Боевики два раза совершили обстрел из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз в пригороде населенного пункта Опытное.
Возле Новгородского российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов разных систем, а возле поселка Золотое-4 – из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых орудий калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же, российские оккупанты осуществили обстрел гражданской инфраструктуры города.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. По состоянию на 7 часов утра, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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