Противник сегодня утром атаковал город.

Российские захватчики в пятницу утром, 29 сентября, нанесли ракетный удар по Николаеву, есть попадание.

Противник попал в объект инфраструктуры, который находится на окраине города, сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его данным, враги били по городу сегодня около 04:13.

"...город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45", - отметил чиновник. Ким добавил, что подробности уточняются.

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Воздушная тревога в Николаевской области сегодня была объявлена в 04:16, а отбой был в 04:58. СМИ писали, что во время тревоги прогремели взрывы.

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Захватчики уже много раз били по Николаеву из разного вооружения, есть много жертв, разрушений и пострадавших.

В частности, днем 28 сентября сообщалось, что противники ночью совершили ракетный удар и попали в инфраструктурный объект, который находится на окраине областного центра. Сообщалось, что в результате атаки никто не пострадал. Также стало известно, что после прилета загорелась сухая трава, и пожар оперативно потушили.

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