Корабельная группировка оккупантов развернута в количестве восьми кораблей.

Стало известно, сколько "Калибров" угрожают Украине. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

По данным военных, сейчас корабельная группировка оккупантов развернута в количестве восьми кораблей. Из них семь - в Черном море и один - в Азовском.

"В море выведен надводный ракетоноситель "Циклон", снаряжение которого предусматривает восемь "Калибров", - рассказали военные.

Отмечается, что в зоне ответственности Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба, враг продолжает активно применять тактическую авиацию.

"Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника и признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень ракетной опасности остается высоким. Из-за штормовой погоды в Черном море усиливается и минная угроза. От побережья надо держаться подальше.

Ночная атака РФ 28 сентября - что сообщалось

Напомним, вчера, 27 сентября, ракетоносители были заведены в пункты базирования.

В то же время в ночь на 28 сентября оккупанты массированно атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Шахед", но силы ПВО сбили более 30 таких беспилотников. По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, атака происходила с разных направлений путем запуска нескольких групп ударных дронов, ПВО работала фактически вдоль всего южного направления, в частности, в Николаевской и Одесской областях.

Она уточнила, что россияне направили беспилотники в том числе на центральные регионы. Сейчас последствия атаки уточняются.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 330 российских оккупантов, а общие боевые потери захватчиков за время полномасштабного вторжения составили около 277 тысяч 320 человек. Вражеских танков уничтожено 4 тысячи 679 (за сутки - 4), боевых бронированных машин - 8 тысяч 962 (за сутки - 12), артиллерийских систем - 6 тысяч 375 (38), реактивных систем залпового огня - почти 800 и тому подобное.

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