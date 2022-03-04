Среди погибших - 38 мужчин и 9 женщин.

В Чернигове в результате бомбардировки российской авиацией 3 марта погибли 47 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной администрации.

"По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек – 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чернигове.

По состоянию на вчерашний вечер, из-под завалов изъяли тела 33 погибших и 18 травмированных.

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