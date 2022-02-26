Установлено, что одна женщина погибла в результате попадания снаряда в дом, еще двоих погибших обнаружили в подвальном помещении.

В пгт Бородянка Киевской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом, погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС в Киевской области.

"26 февраля в 13:38 на пункт связи 31-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о попадание снаряда в частный жилой дом в пгт. Бородянка, ул. Центральная. На место происшествия выехало два отделения 31-ГПСЧ. По прибытию установлено, что в результате попадания снаряда дом уничтожен полностью, одна женщина погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По информации ГУ ГСЧС, в подвальном помещении могут находиться еще люди. Во время проведения поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших.

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