В результате вражеского удара повреждены 5-этажный дом, административное здание, частично разрушен частный жилой дом.

В результате авиаудара по городу Бахмут в Донецкой области повреждены жилые и административные здания, к настоящему времени спасатели достали из-под завалов шесть человек.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что информация об авиаударе по городу Бахмут поступила спасателям 19 мая в 09:34.

Из-под завалов высвобождены 6 человек, из них 1 ребенок", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в результате авиаудара вооруженных сил РФ по городу Бахмут один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на 5 этажах. Двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина погибли, еще четыре человека, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет получили ранения различной степени тяжести.

А 18 мая стало известно об увеличении количества жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в Бахмуте. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

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