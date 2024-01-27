Он отметил, что ситуация довольно критическая, но оборона города держится.

Возле Авдеевки российские оккупационные войска давят на украинские Силы обороны с воздуха, атакуют пехотой на земле и испытывают способы проникновения через инженерные сооружения из-под земли. О нынешней ситуации в районе города Авдеевка, характере и интенсивности российских атак рассказал в эфире телемарафона военный из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков.

"Россияне сейчас бросают все силы и средства для того, чтобы захватить наш укрепрайон, по сути крепость Донецкой области. Они не жалеют для этого прежде всего живой силы, постоянно меняют тактику. Если в начале, в октябре прошлого года оккупанты двигались колоннами, то с помощью наших беспилотных аппаратов, тех самых FPV-дронов, мы уничтожали эти колонны. Теперь они используют тактику пехотных групп для продвижения по службе, и за ними трудно охотиться. Но, тем не менее, россияне теряют большое количество личного состава. К сожалению, где-то они за какие-то дома цепляются", – акцентировал Волков.

Он добавил, что российские оккупанты пытаются использовать различную тактику для продвижения, но украинские силы держат оборону города.

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"На сейчас у них тактика исключительно малых пехотных групп. Хотя позавчера наша бригада сожгла колонну вражеской бронированной техники и танков. Они постоянно играют разными способами, с трех сторон пытаются окружить или выдавить наше войско, им это не удается. Ситуация довольно критическая, но мы держим оборону, и Авдеевка – это Украина", – подчеркнул Волков.

Комментируя ситуацию с попыткой россиян прорваться в Авдеевку по канализационным трубам и кадры с якобы продвижением оккупантов в районе ресторана "Царская охота", военнослужащий 110-й ОМБр заметил, что ситуация постоянно меняется.

"Линия боевого столкновения тоже динамична каждый день. Если они (россияне – УНИАН) показывали кадры из "Царской охоты", то на сегодня их там нет, их выбили. Что касается инженерных сооружений, то еще начиная с 2014 года большое количество этих сооружений использовалось так именно нашими Силами обороны для выполнения определенных боевых задач. К сожалению, россияне узнали и использовали теперь их сами, но стабилизационные меры противодействия этой истории нами уже выполнены", – акцентировал Волков.

Он добавил, что россияне тщательно подготовились к проникновению через инженерные сооружения.

"Можно подтвердить, что враг готовился к этой операции очень мощно. То есть, они запустили туда не шахтеров или землекопов, а специалистов, которые работали для того, чтобы по этим инженерным сооружениям выйти к нам неожиданно. На сегодня ситуация с инженерными сооружениями там контролируемая. К сожалению, это привело к определенным изменениям позиций, которые приходилось потом откорректировать. Враг работает с воздуха, под землей и пехотой на земле, они не жалеют ни живой силы, ни техники – бросают абсолютно все, чтобы выполнить задачу их маньяка и захватить нашу Авдеевку", – пояснил военный.

Волков констатировал, что планы россиян по захвату Авдеевки не изменились, поэтому враг стянул туда мощные силы для продвижения и готов штурмовать в дальнейшем, совершенно не жалея жизни своих солдат.

"Относительно количества я не уполномочен комментировать, но могу сказать, что по живой силе они преобладают. Наше командование старается уберечь наших ребят, всех нас, для того, чтобы как можно больше жизней сохранить и не отправлять на бестолковые штурмы. У них ситуация совершенно противоположная. Они не жалеют свой личный состав, бросают и бросают людей так, что вокруг все реально усеяно трупами, которые они очень часто не забирают. То есть все свидетельствует только о том, что планы их не меняются, они будут пытаться продвигаться вперед", – резюмировал боец.

Война в Украине: это стоит знать

27 января в вечерней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения с противником. В частности, на Авдеевском направлении ВСУ сдержали 20 атак российских оккупантов.

Военные рассказали, что под Авдеевкой большой участок размером с футбольное поле покрыта телами российских захватчиков. Кроме того, там появилось целое "кладбище" уничтоженной вражеской техники.

На Таврическом направлении второй день подряд продолжаются сильные атаки российских войск. Бригадный генерал, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что противник значительно увеличил количество наступательных и штурмовых действий. Он отметил, что за 7 дней последней недели российские оккупанты нанесли по зоне ответственности "Таврии" 100 авиаударов, в основном КАБами, в Донецкой области и совершили 714 артобстрелов.

По оценке британской разведки, Авдеевка остается для россиян главным приоритетом. Там захватчики наступают с трех направлений и пытаются окружить город с юга и севера, кроме того ведутся бои на подступах к восточному кварталу. Также оккупанты пытаются обойти укрепления украинских сил обороны, зайдя на окраины города через тоннели. Аналитики разведки отмечают, что ВСУ сдерживают противника от дальнейшего продвижения в черте города, российские войска несут значительные потери в личном составе и бронетехнике.

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