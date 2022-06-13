Там сейчас находится шесть вражеских носителей крылатых ракет "Калибр".

В Черном море сейчас находится шесть вражеских носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации относительно российского вторжения по состоянию на 6:00 13 июня.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Ранее сообщалось, что Россия вывела в Черное море 2 больших десантных корабля и держит наготове 40 ракет.

Как сообщал УНИАН, оккупанты увеличивают свои силы на Змеином в Одесской области: спутник зафиксировал на острове новые ПВО.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российский флот в Черном море готовится наносить удары по военной помощи, которая поступает в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что за 108 дней Россия выпустила по территории Украины только крылатых ракет 2 595.