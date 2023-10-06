На месте попаданий обнаружили обломки этих российских ракет.

В полиции подтверждают, что утренний удар по центру Харькову оккупанты совершили ракетами "Искандер".

Об этом сказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в видеокомментарии, сделанном на месте трагедии.

По его словам, сейчас здесь работают криминалисты и взрывотехники.

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"Мы изъяли остатки ракеты "Искандер". Я хочу продемонстрировать сейчас кусочек ракеты этой. И очень симовлично, что здесь написано "сделано в России". Российские ракеты убивают мирных жителей, российские ракеты убивают наших детей. Это ужасное преступление. Это военное преступление", - подчеркнул Болвинов.

По его данным, РФ ударили по центру Харькова в 6:45.

"Ранения получили по меньшей мере 25 человек, в том числе 11-месячный мальчик со своими родителями. Его 10-летний брат погиб. Во время расчистки завалов изъяли тело женщины. Это бабушка мальчиков", - уточнил Болвинов.

Удар по центру Харькова

Русские на рассвете, около 7:00, ударили по Харькову. Попадание было в Киевском и Основянском районах Харькова. Сообщалось, что по предварительной информации, враг атаковал ракетами типа "Искандер".

Городской голова Игорь Терехов отметил, что удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае - по жилому дому.

Полиция впоследствии сообщила, что разрушен трехэтажный жилой дом и повреждены 2 многоквартирных дома.

Местные власти информировали, что под завалами нашли ребенка 10 лет, мальчик погиб. Позже из-под завалы изъяли тело женщины. Кроме двух погибших также известно уже о 30 раненых и травмированных.

На месте попаданий продолжают работать спасатели.

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