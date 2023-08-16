В поселке ранее проживали не более 500 человек.

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что происходит в Урожайном сейчас.

В эфире Радио Донбасс.Реалии он отметил, что поселок фактически разрушен. "Там еще продолжаются жесткие обстрелы и фактически не прекращены боевые действия, поэтому сейчас о проведении стабилизационных мероприятий речь не идет. И тем более указанные населенные пункты (Старомайорское и Урожайное) фактически разрушены вражеской артиллерией с применением реактивных систем залпового огня", - сказал Кириленко.

По его словам, в Урожайном до полномасштабного вторжения проживали не более 500 человек. "С момента захода вооруженных сил, после освобождения этой территории, когда отодвигалась линия фронта, там были в первую очередь эвакуированы три человека - мне даже сложно передать, как они могли там проживать, скрываться. Это пожилые люди", - сообщил Кириленко.

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При этом, отметил он, максимальное количество людей оттуда смогли эвакуировать, начиная с 26 февраля 2022 года.

По словам главы ОВА, стабилизационным мероприятиям в деоккупированных населенных пунктах должно предшествовать разминирование. "Необходимо полностью зачистить территорию, по крайней мере подходные пути. Я даже не говорю о подъездных путях - они должны быть разминированы для того, чтобы уже правоохранительные органы, Служба безопасности Украины и, соответственно, военная администрация заходила для стабилизационных мер", - рассказал Кириленко.

Кроме того, он отметил, что Старомайорское и Урожайное "преимущественно сохранили только название, потому что частный сектор - это 80 и более процентов - полностью или частично разрушен".

Ситуация вокруг Урожайного

Как сообщал УНИАН, на днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление оккупантов, украинские войска имеют частичный успех в направлении Урожайного, что рядом с освобожденным поселком Старомайорское.

В своей вечерней сводке 15 августа Генеральный штаб сообщил, что на шахтерском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного.

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