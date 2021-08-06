Департамент военной контрразведки Службы безопасности Украины во взаимодействии с УСБУ в Ривненской области разоблачил украинского военнослужащего на сборе разведданных для военной разведки РФ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером Вооруженных сил РФ.
Отмечается, что по заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны Украины. Представителей российской спецслужбы интересовала информация мобилизационного характера.
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"Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.
Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, планируется избрание меры пресечения.
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