При этом другие иностранные военные уже проходят обучение в стране.

Австрия отказывается тренировать украинских военных на боевых танках Leopard 2.

Как сообщает Kurier это решение подтвердил министр обороны страны Клаудиа Таннер в письменном заявлении для Ö1 Morgejournal.

"Это было суверенное решение каждого государства поддерживать Украину в рамках своих законов", - говорится в сообщении.

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Как отмечает издание, Австрия имеет единственный танковый батальон, который базируется в Вельсе. Он насчитывает 48 боевых танков Leopard 2. На австрийских "Леопардах" обучаются иностранные солдаты, в частности, из стран НАТО Венгрии и Чехии.

Поставки западных танков в Украину

В январе Украина получила первые обещания от стран-партнеров поставить танки западного образца. Сначала президент Польши Анджей Дуда решил передать 14 танков Leopard 2.

Затем Великобритания пообещала передать 14 танков Challenger 2 В настоящее время украинские танкисты уже находятся на острове и обучаются работе с этими машинами.

25 января правительство Германии официально одобрило передачу Украине 14 танков Leopard 2 и дал зеленый свет другим странам на реэкспорт таких танков в Украину. Позже были обещаны дополнительные танки.

Впоследствии стало известно, что украинские военные начнут обучение на танках Leopard 2 в Германии уже в середине следующей недели.

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