Операцию по уничтожению ракеты осуществили четверо мобилизованных бойцов.

Четверо воинов 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба им. генерал-полковника Геннадия Воробьева сбили вражескую ракету, которая летела на Киев.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Вражескую ракеты сбили четверо мобилизованных воинов с помощью ПЗРК "Игла". В целях безопасности и дезориентации врага бригада намеренно не указала локацию на имена воинов, хотя и раскрыла позывные: Хмельницкий, Турок, Зеленый и Саламандра. Собственно точный выстрел совершил Хмельницкий.

Воин подчеркивает, что этот был результат слаженной коллективной работы. Это произошло на рассвете.

"Светало. Самое тяжелое время суток, когда максимально клонит в сон, и поэтому это излюбленный момент врага для очередных подлостей. Мы, как всегда, дежурили максимально внимательно и совестно, ведь прекрасно понимаем,какая колоссальная ответственность сейчас закреплена за каждым. Невольно прислушиваешься к каждому шороху, дышишь через раз. Тот противный звук не спутать ни с чем. Сомнений не было. Как и колебаний - тело рефлекторно начало действовать оперативно и, как писал в конспекте. Впервые стрелял боевыми. До того были профессиональные учебки и только теория. Между выстрелом и взрывом, свидетельствующим о попадании в цель, несколько секунд. Тогда они показались вечностью. К счастью, не промазал и старт был удачным. А значит ракета Х-22, которая летела на столицу и несла смерть и разрушения, навеки изменила координаты своего маршрута в сторону российского корабля", - прокомментировал Хмельницкий.

Боец признается, что после сбивания ракеты все "радовались, словно дети"

Как сообщал УНИАН, на рассвете враг направил на Николаев 10 ракет типа "Оникс", Они были выпущены из ракетного комплекса "Бастион" на оккупированной Херсонщине.

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