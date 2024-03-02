Уничтожена артиллерия, склады и пункты управления противника.

За прошедшие сутки, 1 марта, украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения личного состава оккупационных войск.

В то же время ракетные войска, по данным Генштаба, поразили 1 район сосредоточения военной техники, 3 артиллерийских средства, 3 пункта управления и 3 склада боеприпасов противника.

В целом россияне нанесли 9 ракетных и 100 авиационных ударов, осуществили 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

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Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 82 боевых столкновения. На Купянском, Ореховском и Херсонском направлениях боев не было.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает работать на Восточном фронте. По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием.

Общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня примерно составляют 415 640 человек.

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