Кириллов погиб вместе со своим помощником, когда утром 17 декабря вышел из подъезда одного из домов Москвы.

Момент подрыва начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова утром 17 декабря попал на видео.

Ролик появился в сети. Его активно распространяют российские паблики. Очевидно, кадры сняла камера видеонаблюдения на жилом доме рядом.

На коротком видео видно, что как две фигуры появляются возле одного из подъездов жилого комплекса, в котором жил Кириллов. Сразу раздается громкий взрыв, видна вспышка.

Ликвидация российского генерала Кириллова - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Впоследствии источники УНИАН заявили, что Кириллова ликвидировала Служба безопасности Украины. Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба "двухсотые".

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник в СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: