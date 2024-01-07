За прошедшие полгода "Волнорез" показал крайне низкую эффективность отражения атак FPV-дронов, акцентировал Коваленко.

Военный эксперт Александр Коваленко "уличил" российские системы РЭБ "Волнорез" в бесполезности и намекнул, что их легко "вскрывают" наши FPV-дроны.

Россия с середины 2023 года рекламировала упомянутый РЭБ, как мощное оружие, главная задача которого заключается в обеспечении защиты бронетехники. Однако "Волнорез" показал за прошедшие полгода крайне низкую эффективность отражения атак FPV дронов, акцентировал Коваленко.

"Мощность излучения "Волнореза" - 30 Вт, а заявленное подавление осуществлялось в диапазоне рабочих частот 0,3-6 ГГц, в радиусе до 1 км", - указал он.

Видео дня

Также производитель зачем-то рекомендовал устанавливать на одну единицу бронетехники более одного "Волнореза", в идеале, ту или иную бронетехнику должны были "охранять" не менее 4 подобных систем, упомянул эксперт. "Но таким количеством данных РЭБ просто не успевали обеспечить всех. Даже по одному не успевали... И всё же... Facepalm?", - намекнул Коваленко.

Он назвал "Волнорез" новым изделием в списке бесполезной техники: этой разработкой в РФ просто "попилили" между собой деньги.

Коваленко также упомянул, что еще в середине декабря СБУ показала, как наши дроны сожгли российские Т-72Б3 и Т-80БВМ, которые не смогли защитить компактные РЭБ. Также уже были случаи, когда на фронте российскую технику не защитило многофункциональное средство радиоконтроля и подавления РП-377ЛА "Лорандит".

"Как говорят умные люди, к любой защите можно найти ключ, которым её вскроют на ура, всё зависит только от имеющегося в наличие инструментария", - заявил он.

Украина должна ускориться из-за новых FPV-дронов РФ

На днях военный эксперт в области связи Сергей Флеш призвал Минцифры ускориться в решениях относительно отечественных разработок FPV-дронов, так как оккупанты уже успешно используют еще "сырые", но свои аналоги дронов, которые умеют обходить РЭБ. Также для их применения не нужны профессиональные операторы-дронов. Это вызывает беспокойство, указал Флеш.

Вас также могут заинтересовать новости: