Александр Коваленко отметил, что одними дронами войну не выиграть

Российские оккупанты перешли в наступление на восточном фронте и пытаются выбить Силы обороны на юге. Противника удается сдержать за счет ударов FPV-дронами.

"Одни лишь FPV-дроны не смогут повлиять на общий ход боевых действий. Только комплексное применение разных видов вооружений. Самими дронами войну не выиграть", - рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко комментарии РБК-Украина.

При этом он отметил, что волонтеры бьют тревогу из-за недостаточного внимания к FPV-дронам, и, похоже, проблемы действительно есть.

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"Я положительно отношусь и к увеличению производства дронов и к специальным подразделениям. Должна быть структура управления по дронам, не советская, а очень простая", - подытожил Коваленко.

Миллион дронов для ВСУ - что известно

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина произведет миллион FPV-дронов. По его словам, не должно быть задержек и проблем с производством и поставкой беспилотников, как это произошло ранее - 26 тысяч дронов лежало на складе и не доехало до фронта.

В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в следующем году в Украине произведут не только один миллион дронов FPV, но и тысячи ударных дронов со значительно большей дальностью поражения.

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