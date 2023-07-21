В "Метинвесте" знают, что автомобили нужны постоянно, и уже в ближайшем будущем планируют новую передачу техники бойцам.

Украинские военнослужащие получили очередную партию техники: в бригаду быстрого реагирования "Рубеж" Нацгвардии отправились три автомобиля скорой помощи, девять мультивенов, эвакуатор и три пикапа.

Общая рыночная стоимость транспортных средств – 8,5 млн грн. Технику бойцам передала компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

"Все эти автомобили пойдут на фронт. Медицинские авто – нашим боевым медикам, которые будут проводить эвакуации и спасать раненых. Микроавтобусы у нас будут использоваться по назначению – перевозить грузы и боеприпасы, обеспечение на фронт к ребятам на позиции. Эвакуатор мы тоже будем использовать по назначению – потому что, к сожалению, наша техника выходит из строя. Ее надо вывозить, чтобы ремонтировать, и эвакуатор нам очень пригодится для этого", – рассказал офицер бригады "Рубеж", капитан Павел Сторожук.

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Он подчеркнул: на фронте техника – это расходный материал, а жизнь бойца – бесценна, и если ценой даже 10 авто можно спасти жизнь одного воина, оно того стоит.

"Сейчас интенсивность боевых действий увеличивается, соответственно, к сожалению, увеличивается и количество раненых. Поэтому медицинские автомобили сейчас очень актуальны. Так же как и любой транспорт, который мы можем использовать на линии фонда", – пояснил Сторожук.

Эвакуатор, который передает "Метинвест", является особым транспортным средством, которое позволит военным вывозить авто для ремонта. В "Метинвесте" знают, что автомобили нужны постоянно, и уже в ближайшем будущем планируют новую передачу техники бойцам.

"Мы подсчитывали, что "Стальной фронт" передал уже около 450 автомобилей, более 100 скорых, и мы не останавливаемся. Поэтому ближайшие поставки – это будут снова скорые, микроавтобусы и, конечно, джипы", – анонсировал руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Как известно, за время полномасштабной войны группа "Метинвест" передала силам обороны Украины более 1500 БПЛА различных модификаций. Такое количество переданных дронов делает "Метинвест" крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов, не учитывая благотворительные фонды.

Всего с начала полномасштабной войны в рамках "Стального фронта" компания направила на поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Кроме дронов, компания поставляет Силам обороны государства военную оптику, защитную амуницию, мобильные укрытия, защитные щиты для автомобилей, автомобили и другое снаряжение, помогающее останавливать агрессора.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива бизнесов Рината Ахметова, направленная на помощь защитникам Украины.