Тренинги для Вооруженных сил Эстонии провела PULSE - украинская организация в области тактической медицины. Это важный шаг в военно-медицинском сотрудничестве между двумя странами.

Инструкторы PULSE с начала широкомасштабного вторжения обучают украинских военных тактической медицине по протоколам НАТО. Все происходит за счет спонсоров: например, компания Метинвест в рамках "Стального фронта Рината Ахметова" направила на обучение ВСУ такмеду 10,6 млн грн, поэтому тренинги уже прошли более 20 тыс. бойцов. Поэтому инструкторы PULSE имеют уникальный опыт работы в военных условиях, отточенный постоянной практикой. Именно это и интересовало их коллег из Вооруженных сил Эстонии.

"Это большой шаг вперед в укреплении сотрудничества между нашими странами, – отметил Федор Сердюк, соучредитель PULSE. - Обмен знаниями и опытом в тактической медицине будет способствовать повышению возможностей наших партнеров и в конечном итоге спасет больше жизней на поле боя. Эстония, как член НАТО, играет решающую роль в региональной безопасности, и мы имеем честь поддерживать их усилия по обучению".

Обмен военно-медицинским опытом проходил в эстонском городе Тарту, охватил два дня лекций и симуляционных отработок. Участие в нем приняли около 50 представителей ВС Эстонии и Военной академии. Обучением занималась команда PULSE из 6 опытных инструкторов.

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Программа занятий ставила целью предоставить обновленное комплексное понимание тактической медицины: к боевым травмам современной войны и подходам к контролю повреждений.

"Силы обороны Эстонии обязуются поддерживать Украину всеми возможными способами. Военная академия Эстонии уже подготовила более 100 боевых медиков для ВСУ, и мы будем продолжать это делать в дальнейшем. Обучение с PULSE будет способствовать нашей осведомленности, повысит знания и практические навыки наших студентов, и поможет нам быть готовыми к потенциальному кризису или войне в будущем", – прокомментировал Вальтер Воометс, лейтенант / OF-1 из Центра медицины войны и катастроф эстонской военной академии.

Напомним, в течение последних 1,5 лет Эстония демонстрировала непоколебимую поддержку Украине, оказывая гуманитарную и военную помощь, принимая раненых украинских военных, обучая боевых медиков взвода и обмениваясь разведданными. Государство предоставило военную помощь на сумму более 1% своего ВВП.