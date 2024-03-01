В кадре ВСУ остановили вражеское наступление на Авдеевском направлении, обещают еще больше веселья на завтра.

Вооруженные силы Украины разгромили элитную российскую штурмовую группу 15 отдельной гвардейской бригады, остановив наступление оккупантов.

Это произошло в пределах самой горячей точки фронта - на Авдеевском направлении. Оперативную работу по армии РФ сегодня опубликовала в сети 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

"Произошло это благодаря успешным попаданиям роты ударных БпЛА во взаимодействии с легендарными экипажами Брэдли", - подчеркнули бойцы.

Защитники обещают, что вскоре украинцев ждет еще больше веселья. "Завтра - новое видео и еще больше ликвидированных российских оккупантов", - вот такой дают анонс.

Отметим, что видео ниже довольно жесткое, чувственным людям его не стоит смотреть.

В третьей ОШБр сделали заявление об Авдеевском направлении

Под вечер 1 марта заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин рассказал оперативные новости с Авдеевского направления. По словам военного, Россия привлекла к штурмам безумное количество пехоты. Войска врага давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки, уточнил Жорин.

В то же время он заявил, что эта история не является новой для 3 ОШБр - бойцы не прекращали боев с момента, как впервые вышли на это оперативное направление.

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