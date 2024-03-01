Вооруженные силы Украины разгромили элитную российскую штурмовую группу 15 отдельной гвардейской бригады, остановив наступление оккупантов.
Это произошло в пределах самой горячей точки фронта - на Авдеевском направлении. Оперативную работу по армии РФ сегодня опубликовала в сети 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
"Произошло это благодаря успешным попаданиям роты ударных БпЛА во взаимодействии с легендарными экипажами Брэдли", - подчеркнули бойцы.
Защитники обещают, что вскоре украинцев ждет еще больше веселья. "Завтра - новое видео и еще больше ликвидированных российских оккупантов", - вот такой дают анонс.
Отметим, что видео ниже довольно жесткое, чувственным людям его не стоит смотреть.
В третьей ОШБр сделали заявление об Авдеевском направлении
Под вечер 1 марта заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин рассказал оперативные новости с Авдеевского направления. По словам военного, Россия привлекла к штурмам безумное количество пехоты. Войска врага давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки, уточнил Жорин.
В то же время он заявил, что эта история не является новой для 3 ОШБр - бойцы не прекращали боев с момента, как впервые вышли на это оперативное направление.