Десантная угроза Одессе сейчас почти нейтрализована.

В настоящее время ограниченная эффективность Черноморского флота РФ подрывает общую стратегию вторжения России.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Надводные корабли Черноморского флота России продолжают занимать чрезвычайно оборонительную позицию, патрулируя, как правило, лишь воды в пределах видимости побережья Крыма.

В ведомстве отмечают, что это контрастирует с усиленной военно-морской активностью России в других морях, как это характерно для этой поры года.

Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных действий, но сейчас ему трудно осуществлять эффективный контроль на море. Он потерял свой флагман "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный.

"В настоящее время ограниченная эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России, частично из-за того, что десантная угроза Одессе сейчас почти нейтрализована. Это означает, что Украина может перенаправить ресурсы, чтобы давить на российские сухопутные силы в другом месте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Россия должна уйти из Крыма, если хочет сохранить флот. Как подчеркнули в ведомстве, Украина будет атаковать российские корабли по всему Черному морю, когда появится такая возможность.

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