Украинская делегация добивается исключения из переговоров по Донбассу "эксперта" с судимостями за мошенничество и терроризм.

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) не будет принимать участие в работе политической подгруппы, если в ней будет работать осужденная за терроризм Майя Пирогова.

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Как сообщает "Гордон", такое заявление в эфире канала "Украина 24" сделал глава делегации, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Так, 2 марта член украинской делегации Сергей Гармаш сообщил, что Пирогова в качестве "эксперта" ОРДО выступала на заседании подгруппы ТКГ по политическим вопросам.

По его словам, "эксперты" ОРДЛО присутствовали и на предыдущих четырех заседаниях подгруппы, но молчали. Гармаш подчеркивал, что их участие в переговорах является нарушением Минских соглашений, так как ОРДЛО не являются членом ТКГ.

Журналист Денис Казанский сообщал, что 17 марта из-за присутствия Пироговой не состоялось очередное заседание политической подгруппы в ТКГ. Украинская сторона и модераторы требовали отстранить ее от процесса, но российская сторона отказывалась. Спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович заявлял, что РФ согласилась отстранить Пирогову от переговорного процесса.

По словам Кравчука, Россия и представители ОРДЛО заявили, что Пирогова сейчас болеет и не может присутствовать на заседаниях.

"Я обратился письменно в связи с этим к нашему модератору – представителю ОБСЕ Хайди Грау – с объяснением-просьбой, что такой человек не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров. [...] Украинская делегация уже продемонстрировала свое отношение: как только этот человек появится на переговорах – мы не будем даже объяснять почему – на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса, наша делегация оставляет переговоры. Украина не будет принимать участие в переговорах, если это лицо будет в соответствующем окне", – сказал Кравчук.

Как отмечал Казанский, Пирогова в 2007 году была осуждена за мошенничество и квартирные аферы, а в 2018 году – заочно осуждена за терроризм. Она внесена в базу "Миротворца" как пособник боевиков и антиукраинский пропагандист.

При этом Пирогова занимает должность "директора департамента государственной информационной политики "Министерства информации" незаконного вооруженного формирования "ДНР".

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Автор: Дмитрий Захаров