По словам Свитана, наемничество – обычная практика для РФ.

Присутствие в армии РФ китайских солдат не свидетельствует о том, что противник испытывает дефицит живой силы. Об этом в эфире YouTube-канала "Фабрика новин" заявил военный эксперт Роман Свитан.

Он также отметил, что имеет значение тот факт, кем являются пленные – гражданами китайской национальности – например, с российскими паспортами – или это реальные граждане КНР, которые "просто болтаются по миру".

При этом Свитан добавил: не исключено, что в плен попали кадровые китайские военнослужащие.

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"Вот здесь будет вопрос. То есть, если эта пара – военнослужащие китайские, и китайское правительство знает об их пребывании на нашей территории в составе, допустим, ВС России, – это будет совсем другой коленкор. Потому, скорее всего, сейчас наши спецслужбы разбираются с их статусом, а после того, как будет подтвержден их статус, уже надо будет как-то действовать, в зависимости от наших возможностей и реакции – в том числе мировой и Китая", – добавил эксперт.

По его мнению, присутствие в армии РФ китайцев не имеет никакого отношения к тому, что в армии противника дефицит живой силы.

"Это нормальная стандартная практика – ставить в строй наемников, тех, которые хотят, могут воевать и готовы за определенную плату выполнять боевые задачи… Это свидетельствует о том, что задействуются любые механизмы. Так поступают, когда есть деньги", – объяснил Свитан.

Он отметил, что в составе ВСУ есть иностранный легион, в который вступают рекруты со всего мира, и это разрешено законодательством Украины. При этом эксперт добавил, что иностранные военные выполняют боевые задачи вместе с Силами обороны на высоком уровне.

По его словам, в РФ давно развит "институт наемничества". Ранее это начала осуществлять ЧВК "Вагнер", которая платила иностранным военным от 3 до 5 тысяч долларов в месяц за выполнение определенных задач.

Свитан не исключает, что китайцы, попавшие в плен ВСУ, могут быть "военными на пенсии". Однако, если выяснится, что они выполняют боевую задачу по распоряжению своего правительства, это уже свидетельствует о вступлении Китая в войну:

"Тогда это говорит о том, что Китай непосредственно вступил в войну на территории Украины, против Украины. Это серьезное действие…".

Взятие в плен граждан Китая

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области ВСУ взяли в плен двух китайских солдат, которые воевали в составе армии РФ. Глава государства подчеркнул, что есть документы, которые подтверждают, что это – граждане Китая.

Генерал-майор запаса Сергей Кривонос не исключает, что в КНР пленных назовут "добровольцами", которые воюют на стороне РФ по собственному желанию. Он предполагает, что официальный Китай может сказать, что это был их личный выбор, или окажется, что пленные, хотя и китайцы, не являются гражданами КНР.

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