Сейчас Киеву приходится с болью наблюдать, как США и ЕС спорят из-за нового финансового "спасательного круга".

Украина даже не рассматривает вариант прекращения финансовой помощи, которую лидеры Европейского Союза пообещали одобрить на этой неделе. Об этом пишет Politico.

Издание напоминает, что главы европейских правительств должны проголосовать за механизм помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро 1 февраля. По словам украинских чиновников, без этих средств и аналогичного финансирования со стороны США Украина не сможет продолжать борьбу с Россией.

"Сейчас мы даже не рассматриваем вариант отказа от получения этой помощи. Для нас это критично, потому что от этого зависит своевременность и полнота невоенных расходов", - сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

СМИ отмечает, что сейчас Киев использует деньги, которые он может собрать внутри страны, чтобы запустить собственную оружейную промышленность, платить своим солдатам и другому персоналу службы безопасности и защитить пенсионеров и внутренне перемещенных лиц.

"И пока идут споры в Вашингтоне и Брюсселе, Киев молчит, затаив дыхание, надеясь не повредить своим шансам получить решающую поддержку", - говорится в материале.

При этом издание указывает, что Украина накопила более 40 миллиардов долларов валютных резервов и может похвастаться улучшением сбора налогов и способностью привлекать деньги за счет внутренних заимствований.

"Украина сможет поддерживать себя некоторое время за счет собственных внутренних ресурсов. Хотя риски для регулярности и своевременности поступления международной помощи материализовались, мы остаемся оптимистами", - сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

В то же время, по словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, суровая реальность заключается в том, что невозможно покрыть невоенную половину государственных расходов из внутренних источников в стране, которая находится в состоянии войны, не в последнюю очередь потому, что Россия "откусила" кусок Украины, на который приходилась четверть ее валового внутреннего продукта.

"Если в 2023 году мы обсуждали другие риски, такие как снижение экспорта из-за закрытия Черного моря и риски, связанные с наступлением России, то сейчас все аналитики сходятся во мнении, что наибольший риск в этом году - недополучение помощи", - подчеркнула Репко.

Международная помощь Украине - последние новости

В этом году международная финансовая поддержка Украины будет созраняться, хотя и в меньших объемах. Впрочем, это позволит удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость. Об этом сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина может столкнуться с рисками финансирования уже в январе-феврале.

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