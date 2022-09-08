Взрыв был такой силы, что его слышал весь город.

На металлургическом комбинате им. Ильича в Мариуполе прогремел мощный взрыв, на мине подорвались гражданские, которых россияне направили расчищать неразминированные цеха.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Очередная трагедия на ММК им. Ильича. Оккупационные власти направили людей на расчистку очередных цехов без разминирования. Итог - люди взорвались на мине. Взрыв был такой мощности, что слышал весь город. Четыре мариупольца сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Наши источники сообщают, что с учетом характера ранений и недостаточности запасов крови вероятность выживаемости минимальна", - отметил он.

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Андрющенко призвал людей эвакуироваться из города.

"Мариупольцы - сделайте уже выводы. Ваша жизнь для оккупантов и коллаборантов ничего не стоит. Поэтому вас используют в качестве миноискателей. Не верьте. Эвакуируйтесь. Пока не поздно", - добавил советник мэра.

Ранее Андрющенко сообщал, что российские захватчики начали вирезать комбинат им. Ильича на металлолом.

В июле он говорил, что мариупольцев начали отправлять на расчистку заводов после подрыва российских саперов на ММК им. Ильича и на "Азовстали".

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