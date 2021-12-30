По словам секретаря Совбеза, задача Украины - не допустить внутренней дестабилизации ситуации в стране, чем может воспользоваться РФ.

Сейчас угрозы открытой агрессии Российской Федерации против Украины не наблюдается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности - то, что происходит на наших границах", - сказал Данилов.

"Если говорить о большом скоплении, о больших увеличении, на чем настаивают некоторые средства массовой информации за рубежом, - еще раз подчеркиваю, мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных. Я неоднократно уже говорил, что мы четко отслеживаем то, что касается нашей границы. То, что касается периметра 200 км от нашей границы, 400 км от нашей границы - мы четко осознаем, где там и что происходит", - подчеркнул секретарь СНБО.

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"На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации мы с вами не видим. Что будет завтра? Мы завтра будем тогда об этом говорить", - сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас первым вопросом для РФ является внутренняя дестабилизация в Украине.

"В случае угрозы, если будет внутренняя дестабилизация, как это происходило раньше, Российская Федерация может воспользоваться этой возможностью. Наша задача - этого не допустить", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что пугать общество не нужно, ведь "ситуация контролируемая".

"Это одна из информационных атак, которые происходят на территории нашего государства, когда нас постоянно начинают чем-то запугивать", - сказал Данилов.

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По его словам, сейчас отсутствуют обстоятельства, при которых необходимо было бы вводить чрезвычайное положение.

"Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не может предпринять даже физически... Есть небольшое увеличение, но оно не является для нас критическим, а ситуация находится под контролем. Поэтому отдыхайте спокойно, празднуйте", - подытожил он.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.