По мнению Юсова, было бы странно и не справедливо, чтобы эта разрушительная война происходила только на украинской территории.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что есть разные мнения партнеров, которые помогают Украине, по поводу взрывов на объектах на территории России, но это прямое следствие действий агрессора на нашей земле.

Он в эфире телемарафона отметил, что Украина взаимодействия и очень серьезно относится к мнению партнеров и благодарна за ту помощь, которую получает в борьбе с российскими захватчиками.

"Но, в конце концов, ключевые решения относительно продолжения этой борьбы и выполнения наших целей - освобождения нашего государства принимают именно украинцы и Украина", - сказал Юсов.

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При этом отметил, что заявления партнеров разные - одни высказывают определенные предостережения, а другие считают, что это законные оборонительные действия Украины и здесь ничего удивительного нет.

"Можем констатировать, что "бавовна" и "грохот", которые происходят на территории РФ осуществляется не средствами наших международных партнеров. Также это прямое следствие российской агрессивной войны против Украины и происходит все на военных объектах оккупанта. И мы конечно не подтверждаем что именно, кто именно и как запускал", - подчеркнул Юсов.

При этом отметил, что было бы странно и не справедливо, чтобы эта разрушительная война происходила только на украинской территории.

"Поэтому да, последствия российских действий и военных преступлений испытывают на себе военные объекты на территории РФ. Здесь ничего удивительного нет. А география "бавовны" расширяется. Это правда", - отметил представитель ГУР Минобороны.

Юсов отметил, что привлечение военных преступников, в установленный международным правом способ, к ответственности это легальная цель Украины.

"А что касается наших военных оборонительных действий, то они не могут и не должны осуществляться только на временно оккупированных украинских территориях. То есть все то, что поставляет на наши оккупированные территории захватчикам топливо, боеприпасы, силы и средства разнообразные, - это цели для украинской оборонительной операции по освобождению нашей территории", - подчеркнул Юсов.

Удары по России - детали

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не поддерживает действия Украины относительно ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что если были призывы со стороны США не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, то их надо игнорировать. Потому что такие атаки имеют значительное влияние.

Призывы США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам шокируют часть европейских политиков. В частности в этом призналась депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель.

Она отметила, что удары по российским НПЗ могут сократить экономическую способность России продолжать войну, поэтому требования американцев о прекращении таких ударов являются "абсолютно неприемлемыми".

По мнению евродепутата, это был "сильный сигнал слабости" США, который "подрывает амбиции" Украины освободить свою территорию от российских оккупантов.

Зато в Германии, как уверяет Крамон-Таубадель, люди в целом одобрительно относятся к украинским ударам по НПЗ в России.

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